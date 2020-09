Test Samsung Galaxy Note20 Ultra - Nadgrajena in dodelana beležnica

Samsungove beležnice (torej telefoni Galaxy Note) so zadnja leta bolj ali manj »spolirani« telefoni zadnje serije Galaxy S in tudi tokrat je tako. Kar seveda sploh ni slabo.

Letošnji telefoni serije Galaxy S so po vseh kriterijih vrhunski, zato ne čudi, da bomo isto rekli tudi za najmočnejšega iz serije Galaxy Note20 – model Ultra. Malce bomo poenostavili, toda to je Galaxy S20 Ultra z nekaj nadgradnjami in popravki, z malce bolj tradicionalno oglatim ohišjem/zaslonom in dodanim peresom S-Pen.

