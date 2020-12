Test iPhone 12 Pro

Jesen vedno prinese novo pošiljko zmogljivih pametnih telefonov, med njimi tudi nove Applove iPhone. Ti so letos zaradi koronavirusa nekoliko zamudili, vseeno pa so predstavili štiri modele – »navaden« iPhone 12, manjši iPhone 12 Mini, »profesionalni« iPhone 12 Pro in večji model iPhone 12 Pro Max. Na preizkus smo dobili iPhone 12 Pro, za začetek pa vseeno velja na hitro opisati razlike med modeli.

Najočitnejša razlika je v velikosti – model Mini ima 5,4-palčni zaslon, srednja dva, torej navadna dvanajstka in model Pro, 6,1-palčnega, Max pa meri 6,7 palca. Telefona Pro se razlikujeta bo kakovostnejšem ohišju, saj imata rob iz nerjavečega jekla namesto aluminija, kar zmanjša možnosti poškodb, a hkrati nekoliko dvigne težo naprav. Ponujata pa tudi en objektiv več – teleobjektiv z 2- ali 2,5-kratnim zumom (prvi pri Pro, drugi pri Pro Max). Procesor je povsod enak, tehnologija zaslona (OLED) tudi, imata pa modela Pro več pomnilnika (6 GB namesto 4).

