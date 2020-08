Test Huawei P40

Vsi telefonski proizvajalci poskušajo najti pravo mero funkcionalnosti, ki jo bodo odvzeli »srednjim« telefonom, torej tistim, ki imajo tudi večje, dražje, pro brate. Besedo »pro« je prvi zares začel zlorabljati Apple in potem mu je sledil še kdo. Tako ima tudi Huawei svoj »pro«, P40 Pro, ki smo ga že predstavili, tokrat pa si bomo pogledali P40. Kot rečeno, pomembno je, česa ta v primerjavi z modelom Pro nima.

Apple razliko navadno naredi pri zaslonih, saj imajo pro modeli zaslone OLED, navadna enajstka pa LCD. Malce še privarčuje pri kameri, sicer pa je strojno običajni iPhone 11 skorajda enak izvedenki Pro.

Huawei je tokrat naredil podobno. Procesor je enak kot v P40 Pro, a ima malo manj pomnilnika. Primarna kamera je enaka, širokokotna je slabša kot pri Pro, a še vedno dovolj dobra. Manjka pa seveda periskopski zoom, ki ga ima P40 Pro. Tako lahko zajem optično približamo le 3x in ne 5x.

P40 Pro je večji, zaslon v diagonalo meri 6,6 palca, medtem ko ima P40 6,1-palčni zaslon in nižjo ločljivost. Osrednja razlika pri zaslonu je, da ima Pro 90 herčno osveževanje, kar pri P40 manjka. Pro je sicer večji in ima bolj zmogljivo baterijo (4200 proti 3800), a ker je zaslon P40 manjši in nima visokega osveževanja, se navadni štiridesetici to ne pozna in je avtonomija dobra.

Dve funkcionalnosti, ki so ju pri Huaweiju umaknili, pa nista dobrodošli in dajeta občutek, da so ju odvzeli res le zato, da bi ljudje raje kupili Pro. Manjkata namreč brezstično napajanje in vodotesnost. P40 sicer je odporen proti kapljam in prahu, a ga ni priporočljivo potopiti. Če morda umik tega lahko opravičimo z dražjo proizvodnjo, ker je vodotesne naprave težje izdelovati, pa težko opravičimo odsotnost brezstičnega polnjenja. Tuljave so poceni in zakaj je niso vgradili, je res težko razumeti. P40 je soliden telefon, ki bi z brezstičnim polnjenjem predstavljal zelo dobro cenejšo alternativo P40 Pro.

Za konec pa še klasična opomba – tudi ta Huawei je brez Googlovega Androida oziroma brez Googlovih aplikacij (Zemljevidi, Gmail, Youtube, Chrome ...) ter storitev. Tudi brez teh se da živeti, a se je treba s telefonom bolj ukvarjati, zato takih telefonov povprečnemu uporabniku ne priporočamo. Več o tej izkušnji lahko preberete v članku o Mate 30 Pro (Monitor, februar 2020), P40 Pro (Monitor, april 2020) in Mate Xs (v tokratni številki, na začetku revije).

Huawei P40

Hitrost delovanja: 9

Kakovost izdelave: 9

Prodaja: Operaterji.

Cena: 790 EUR

Za: Procesor, fotoaparat, zaslon.

Proti: Ni Googlovih programov in storitev ter brezstičnega polnjenja.