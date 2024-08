Test Google Pixel 9 - Original!

Urbana legenda pravi, da so Applove naprave dodelane, ker podjetje poskrbi tako za njihov programski del kot strojni. Enako že nekaj let s svojimi telefoni Pixel počne tudi Google, in čeprav mu občasno tudi spodrsne, je videti, da programska in strojna povezanost v resnici delujeta.

Že vrsto let je tega, kar so bili Googlovi telefoni na voljo pri največjih slovenskih mobilnih operaterjih (takrat so bili imenovani še Nexus). Od takrat so se občasno pojavljali le še pri Telemachu, v trgovinah pa jih ni bilo. Gorečneži so jih tako nabavljali iz tujine, največkrat kar iz nemškega Amazona, tudi v Monitorju smo tak nakup že nekajkrat priporočili. Letos pa je nekje nekaj preskočilo in Google s Pixli vstopa skozi velika vrata – k operaterju (Telekom Slovenija) in v distribucijo (Big Bang).

Letošnja serija Pixlov sliši na številko 9 – preizkusili smo modele Pixel 9, Pixel 9 Pro in Pixel 9 Pro XL. Poimenovanje sledi Applovim iphonom, kar pomeni, da je »velik« (in torej z zmogljivejšo baterijo) le model s pripono XL (6,8 palca), druga dva pa sta »majhna«, z zaslonom diagonale 6,3 palca. O »majhnosti« bi imel marsikdo kaj pripomniti, vendar je že tako, da zares majhnih pametnih telefonov pač ni več, ne pri Applu ne v svetu Android. Oba modela Pro imata zmogljivejši fotografski del – teleobjektiv, ki zmore približevanje 5× in modul za selfije s kar 42 megapikami. Osnovni model (nePro) zmore le približevanje 2× (pa še to le s programskim obrezovanjem), kamera selfi pa ima 10 megapik. Pohvalno je, da je v vse telefone vgrajen enak procesor, 4-nanometrski Googlov Tensor 4 (ki še vedno temelji na Samsungovih exynosih), pomnilnika pa je 16 oziroma 12 GB. Enak je še najnovejši prilagodljivi 120-herčni Samsungov zaslon AMOLED, ki je tudi na soncu popolnoma lepo viden in uporaben.

Pixel = fotografija!

Da je fotografski del tisto, na kar pri Googlu še posebej stavijo, je vidno že z zunanjosti telefona. Na lepo tanek in (prav po ifonovsko) zaobljen telefon je na zadnji strani namreč »prilepljen« res ogromen fotografski modul. Telefon je z njim skorajda dvakrat debelejši kot na najtanjšem mestu, kar po naših izkušnjah nekatere očara, druge pa odbije, morda celo »prestraši«. Kakorkoli, vanj so vgrajena visokozmogljiva tipala, ki jim pomagajo še bolj visokozmogljivi fotografski algoritmi, po katerih so pixli znani že od takrat, ko so premierno predstavili umetnointeligenčno osvetljevanje fotografij posnetih v mraku (Night Sight).

Sploh je teh algoritmov, takšnih in drugačnih, umetnointeligenčnih in siceršnjih, toliko, da se v fotografski aplikaciji včasih kar izgubimo, takoj ko zavijemo od običajnega fotografiranja in obrezovanja. Na voljo so tako fotografiranje v mraku (Night Sight), fotografiranje portretov (z bokeh zamegljevanjem ozadja), fotografiranje hitrih akcijskih prizorov (Action Pan), izdelovanje dnevnih fotografij z dolgo ekspozicijo (Long Exposure), izdelovanje panoram in fotografiranje nočnega neba (Astrophotography). Novost v letošnjem pixlu je način Add Me, ki ob pomoči prijaznega uporabniškega vmesnika in sestavljanja dveh fotografij omogoča, da se uporabnik sam doda na fotografijo, ki jo je posnel brez pomoči drugih. V videorazdelku so seveda na voljo stabilizacija posnetka, umetniško bokeh zamegljevanje videa, video v mraku, počasni posnetek, posnetek s časovnim zamikom (time lapse) ter tudi ločljivost 8K, če bi si jo ravno zaželeli. In seveda je pri vsaki od teh izbir na voljo še malo morje specifičnih nastavitev, ki urejajo ostrenje, belino in še kaj. Resni fotografi bodo sicer vseeno razočarani – aplikacija ne ponuja ročnih (»pro«) nastavitev zaslonke, časa, itd.

Fotografska aplikacija je naphana z ... vsem.

Poplava algoritmov se nadaljuje v aplikaciji Google Photos, ki je v pixlih privzeti urejevalnik fotografij (nič ločene aplikacije Gallery torej, kot smo tega vajeni pri samsungih). Od najnaprednejših omenimo Zoom Enhance, ki ob pomoči generativne umetne inteligence do neke mere izostri neostro sliko (ali »približa« premalo približan objekt), in seveda magični urejevalnik Magic Editor, ki omogoča odstranjevanje neželenih objektov (ali ljudi), njihovo premikanje ali zamenjavo z vsebino, ki jo na podlagi besedilnega ukaza lokalno, na napravi, izdela Gemini, »Googlov ChatGPT«, če si ga dovolimo malce užaliti. Malce manj magično je (za zdaj?) urejanje videoposnetka, pa še tam smo bili navdušeni nad naknadno njegovo stabilizacijo.

Umetna inteligenca tudi sicer

Pixli tudi zunaj fotografskega dela prekipevajo od rešitev, ki izvirajo v svetu umetne inteligence. Tako lahko vklopimo samodejno podpisovanje kateregakoli zvočnega ali slikovnega posnetka v katerikoli aplikaciji (seveda ne v slovenščini), na voljo je sprotni govorni prevajalnik (ki vsaj avtorja tega prispevka ne razume najbolje), ob njem pa seveda tudi Obkroži in išči (Circle to Search), s katerim lahko obkrožimo del zaslona in ga pošljemo neposredno v Googlov iskalnik. Mimogrede, Google ga je predstavil že letošnjega januarja, kasneje pa ga je v svoje telefone umestil tudi Samsung. V smeri umetne inteligence je še najzanimivejša aplikacija Screenshots, ki je nekakšna »ročna« različica pri Microsoftu napovedanega Recalla. Vse zaslonske slike, ki jih naredimo na telefonu, namreč obdela umetnointeligenčni Gemini, mi pa ga lahko o njih sprašujemo. Gre torej za lokalno zbirko znanja, ki si jo gradimo s zaslonskimi slikami. Žal slovenščina na zaslonskih slikah ni podprta, kar je verjetno tudi razlog, da so nas iz Googla opozorili, da aplikacija »v začetku« v Sloveniji ne bo na voljo. Enako velja tudi za aplikacijo Pixel Studio, ki bo omogočala umetnointeligenčno izdelavo slik, torej nekakšen pollokalni DALL-E/Midjourney.

Samo eno!

Toda najbolj nas je na Pixlu 9 Pro XL (ki smo ga najdlje uporabljali) navdušila dodelanost. Čeprav je procesor Tensor 4 po meritvah precej počasnejši od Qualcommovega, ki ga ima denimo Samsung Galaxy S24 Ultra, je delovanje pixla mehkejše, hitrejše, bolj smooth, kot bi rekli Američani. Grafične animacije so mehkejše, odklepanje telefona z obrazom je samodejno (zato je tudi plačevanje z Google Wallet na terminalih POS enostavnejše in hitrejše), odklepanje s prstnim odtisom je trenutno, vse se odpira hitro in trenutno. Verjetno ravno zato, ker na telefonu tečejo res samo tisti servisi, ki jih je za delovanje določil originalni proizvajalec operacijskega sistema – Google. Na njem ni nameščenih nobenih podvojenih aplikacij, kot smo tega vajeni na bolj ali manj vseh drugih Android telefonih – imamo samo eno aplikacijo za e-mail, samo eno za koledar, samo ene Stike, samo eno aplikacijo Phone, samo eno fotogalerijo, samo en spletni brskalnik, samo eno budilko, samo eno ... Tako kot je to na iphonih, tako kot je tudi edino prav.

Na pixlih je nameščen tudi termometer, ki zna meriti temperaturo objektov.

In ker je Google res veliko podjetje, ki ima v svojem okrilju marsikaj, med drugim tudi oblačne storitve, ne čudi, da poskuša kupce pixlov privabiti še s temi. Modeli Pro tako za eno leto dobijo paket Google One AI Premium, kar pomeni kar dva terabajta prostora v Google Drivu in dostop do plačljivega chatbota Gemini Advanced, ki (sicer le v neslovenščini) deluje tudi nad lokalnimi dokumenti Google Doc. Kupci nepro modelov isto dobijo za pol leta. Vsi trije pixli imajo priloženo tudi trimesečno naročnino na Youtube Premium (nič več oglasov) in šestmesečno na Fitbit Premium.

Kupcem modelov Pro je za eno leto na voljo plačljivi Gemini Advanced, najbližji konkurent plačljivemu ChatGPT.

Glede na to, da je slovensko tržišče telefonov skorajda monopolno razdeljeno na Samsung in Apple (in nekaj »palčkov«), je prav osvežujoče, da končno prihaja resna konkurenca. Novi telefoni so odlični, podjetje, ki stoji za njimi, je svetovni velikan, tudi slovenska partnerja nista ravno med najmanjšimi. Upajmo, da se bo vse troje zložilo v uspešno celoto, ki bo uporabnikom dala nekaj svežega zraka, predvsem pa – izbire.

Google Pixel 9, 9 Pro in 9 Pro XL

Prodaja: www.telekom.si, www.bigbang.si.

Cena: 930, 1130 in 1240 EUR.

Za: Odlična uporabniška izkušnja, hitro in mehko delovanje, odličen fotografski modul. Vključeni Googlovi oblačni in umetnointeligenčni paketi (vendar časovno omejeni). Kar sedem let programskih posodobitev.

Proti: Visoka cena.

Magični fotourejevalnik je lahko res magičen. Ograjo zna zamenjati za ribnik, po potrebi doda še džakuzi.