Test Galaxy S22 Ultra - In telefon je beležnica postal

Telefoni so vsi enaki – veliki, črni, pravokotni. Nekatere poganja Android, druge Applov iOS. Toda nekateri si (ponovno) domišljajo, da jih bomo upravljali tudi s peresom, ne le s prsti. Morda pa res.

Včasih je veljalo, da Samsung svoje vrhunske modele Galaxy S zares nadgradi vsake dve leti, vmes pa ponudi le rahlo pološčeno različico obstoječega modela. Covid, spremljajoče pomanjkanje čipov, svetovne logistične težave in še kaj so to dogmo premaknili. Lani, denimo, kar naenkrat ni bilo nove različice »beležnice«, kot rečemo telefonom Galaxy Note. Še več, uradno je ne bo niti letos, se je pa vanjo spremenil najmočnejši model letošnje serije Galaxy S. Galaxy S22 Ultra je v resnici nekakšen Galaxy Ultra 21. Kaj to pomeni? Da so pri Samsungu ugotovili, da bi imel najmočnejši Galaxy S v letu 22 res premalo novosti, da bi ga lahko ponudili kot »novega«, zato so mu dodali pero S-Pen, mu malce zaostrili obliko in ga spremenili v »beležnico«.

