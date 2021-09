Test Asus Zenfone 8

Asus je vsaj pri nas znan predvsem po prenosnikih (in seveda matičnih ploščah ter grafičnih karticah), a že dolgo časa izdelujejo tudi pametne telefone. Pri nas se tako že prodaja novi Zenfone 8, telefon višjega cenovnega razreda.

Telefon je med trenutno zanimivejšimi, saj gre za razmeroma majhen primerek, ki se po velikosti lahko primerja z raznimi »mini« modeli drugih proizvajalcev. To področje je zadnje čase zelo zapuščeno – manjši pametni telefoni so sicer na voljo, a gre večinoma za cenejše (in celo starejše) naprave z manj zmogljivo strojno opremo.

