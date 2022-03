Telegram: svoboda pri zasebnosti nad pravicami žensk

Nekega jutra se zbudite, preverite mobitel in opazite, da se je število sledilcev na vašem Instagram profilu drastično povečalo. Nato se začnejo pojavljati nespodobna, žaljiva sporočila in svet, kot ga poznate, se sesuje. Tako so mnoge ženske opisale izkušnjo, ko so izvedele, da je nekdo brez njihove vednosti delil njihove fotografije intimnosti, ki so po novem na voljo tisočim in tisočim ljudem.

Čeprav Facebook, Youtube in mnoge druge spletne platforme pri moderiranju vsebin gladko pogrnejo, naredijo precej več, kot je po ugotovitvah strokovnjakov in poročanju medijev pripravljen storiti Telegram. Množično razširjanje zasebnih posnetkov intimnosti je na tej platformi pogosto, BBC pa poroča, da so v sklopu raziskave v vsaj 20 državah – med drugim so objavili izkušnje žensk s Kube, iz Malezije in Azerbajdžana – odkrili skupine in kanale, na katerih so uporabniki delili na tisoče skrivaj posnetih in/ali ukradenih fotografij žensk, ponekod so zraven objavljali celo njihove osebne podatke. A tudi v našem delu sveta ni nič drugače, v začetku 2021 so podobne zgodbe pretresale Srbijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo in Črno goro.

Zakup člankov