Tehnološko in podatkovno gnano zdravstvo

Zdravstvena oskrba se spreminja in informacijska tehnologija v zdravstvu je glavno gonilo teh sprememb. Zdravstvene ustanove tako nenehno iščejo načine za izboljšanje kakovosti oskrbe, ki jo zagotavljajo.

Vloga informacijske tehnologije v zdravstvu vpliva na skoraj vsa področja zdravstva. Najpogosteje se informacijske tehnologije v zdravstvu nanašajo na tehnologijo in infrastrukturo, ki se uporabljata za beleženje, analizo in izmenjavo podatkov o bolnikih. Skupni cilj vseh informacijskih tehnologij v zdravstvu je izboljšanje zdravja bolnikov. To pa pomeni zagotavljanje informacijskih rešitev, ki omogočajo boljšo oskrbo bolnikov, njihovo večjo vključenost in boljšo informiranost o zdravstvenem stanju.

