Tehnološki velikani in sporne podnebne izjave

Amazon je pred kratkim razglasil, da je celih sedem let pred skrajnim datumom zakupil dovolj čiste elektrike za pokrivanje potreb vseh pisarn, podatkovnih središč, trgovin s hrano in skladišč, ki jih upravlja po vsem svetu. To novico je objavil kmalu po Googlovem priznanju, da je ob povečanju potreb po energiji zaradi delovanja umetnointeligenčnih sistemov njihov izpust lani poskočil za 13 odstotkov in da mora zato preklicati trditve, da je že dosegel ogljično nevtralnost.

James Temple, MIT Technology Review

