Takojšnja plačila v Sloveniji

V letu 2020 smo tudi komitenti slovenskih bank dobili sistem za enostavno in hipno nakazovanje denarja drugim fizičnim osebam, kar so Skandinavci imeli že leta. Od marca 2020 deluje sistem, h kateremu so do danes pristopile vse slovenske banke in hranilnice, kjer za nakazilo denarja drugi fizični osebi potrebujete le njeno telefonsko številko, pametni telefon in aplikacijo Flik Pay. Odpadli so sklici, številke transakcijskih računov, naslovi, provizije in čakanje.

Ko sem pred leti živel na Švedskem, me je presenetila redkost uporabe gotovine. V trgovinah je seveda mogoče plačati z gotovino, a s tem takoj izdaš, da nisi od tam. Gotovina je tako redka, da se pri gotovinskem plačilu znesek samodejno zaokroži na celo krono (približno 0,1 evra). A nič drugače ni z nakazili drugih vrst. Pregovorno individualni Švedi zapitke plačajo vsak zase, in če kdo potegne kartico, mu preostanek omizja hitro vrne svojo »porabo« z mobilno aplikacijo Swish. Zbiranje denarja za skupinska darila? Nakup na boljšem sejmu? Donacije Rdečemu križu? Swish. Aplikacijo imajo vsi, vezana je telefonsko številko in z njo lahko komurkoli nakažeš denar, le njegovo telefonsko številko moraš poznati. Hitro, enostavno in (za fizične osebe) brezplačno. Z gotovino se tam bavijo le največji dinozavri.

