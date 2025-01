Sto milijard razlogov za 3D-tiskanje

3D-tisk oziroma dodajalna proizvodnja preoblikuje načrtovanje in proizvodnjo najrazličnejših izdelkov – serijskih ali po meri. Preverili smo najobetavnejše tehnologije v svetu 3D-tiskanja.

Svet 3D-tiskanja že dve desetletji spremlja industrijo in nadobudne domače uporabnike. V tem času je mogoče opaziti izjemen napredek tako pri hitrosti tiskanja kot zanesljivosti delovanja in predvsem raznolikosti ter združljivosti materialov. Za 3D-tiskanje lahko res zapišemo, da predstavlja stalen vir inovacij in navdušenja. Podjetja po svetu bodo letos po ocenah podjetja Grand View Research zanj zapravila osupljivih 100 milijard evrov!

