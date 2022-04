Spomladansko čiščenje oblaka

Applov oblak iCloud je odlična storitev, s katero sinhroniziramo fotografije med različnimi jabolčnimi napravami ter razpršimo datoteke med njimi tako, da imamo dostop na vseh. Vsak Applov uporabniški račun dobi iz Cupertina darilo v podobi brezplačnih 5 GB oblačnega prostora. Žal na videz zajeten kup bajtov hitro poide in ne preostane nam drugega, kot da plačamo za razširitev oblačne parcele. A preden sežemo v žep, poglejmo, ali se lahko z naslednjimi nasveti in malce večjo čistilno akcijo izognemo dodatnemu mesečnemu strošku.

Pred spomladanskim čiščenjem oblaka iCloud je priporočljivo, da stanje na internetnem nebu dobro analiziramo in ugotovimo, kaj je tisto, kar zaseda največ prostora. Informacije najdemo v nastavitvah Settings / Ime uporabnika / iCloud / Manage Storage (na iphonu) oziroma System Preferences / Apple ID / iCloud / Manage (na računalniku Mac). V obeh primerih bomo na vrhu seznama videli z barvami označeni grafični prikaz porabe oblačnega prostora, ki je v nadaljevanju še podrobneje razdelana. Pri večini uporabnikov prevladujejo varnostne kopije, fotografije in sporočila. Pogosto je nastavljeno samodejno varnostno kopiranje, katerega kopije v oblaku ostanejo, medtem ko zamenjamo telefon za novejši model. Stare in nepotrebne datoteke s tega naslova odstranimo, če v Manage Storage izberemo Backups, jih na desni označimo ter se jih z znakom minus in ukazom Delete za vedno rešimo.

