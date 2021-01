Spletni portali za nadobudne razvijalce

Razvoj odprtokodne programske in strojne opreme še nikoli ni bil enostavnejši. Kako uresničiti drzno zamisel svojih sanj? Kako začeti in kako se vključiti v razvojni projekt? Kako zaslužiti?

Številni svetovni proizvajalci programske opreme so že pred vsaj dvema desetletjema odkrili prednosti razvoja odprtokodne programske opreme v primerjavi z razvojem lastniške, zato so spodbujali spletne skupnosti, v katerih so rasli odprtokodni projekti. Nastali so številni programerski forumi, od katerih so se mnogi prelevili v spletne portale za razvijalce, ki poleg razvoja in delitve odprte programske kode omogočajo tudi delo (zaprtih) programerskih timov.

