Sony Xperia 5

Sony v najvišjem cenovnem razredu nikoli ni bil zares na vrhu, ker so bili njegovi telefoni vedno malo predragi. Ali pa je bil fotoaparat slabši. Ali pa so vsi imeli zaslone OLED, Sony pa še kar LCD. Vedno je obstajal vsaj en razlog ali več, da Sony ni imel »najboljšega« Android telefona.

Kar nekaj časa pa je imel »najboljši Android telefon, ki ni tako velik kot ostali«. Ta naslov so pridobili zaradi serije Compact, ki so jo vedno predstavili hkrati z »velikim« osrednjim telefonom tistega leta. Medtem ko je vsa industrija (na koncu tudi Apple) vzljubila velike zaslone, so pri Sonyju verjeli v zmogljiv telefon, ki bo imel manjši zaslon. Vsi ostali so v naprave z manjšimi zasloni dajali manj zmogljive procesorje in fotoaparate, Sony pa je tudi v Compact različice vgrajeval najboljšo strojno opremo. Xperie Compact smo tako vedno omenjali kot tisti telefon, ki naj ga človek kupi, ko bi rad najnovejšo strojno opremo in »normalno« diagonalo zaslona.

Letos je tak telefon Xperia 5, a ker pri Sonyju res delajo čarovnije z imeni svojih naprav, tokrat v imenu nima besede Compact. Predhodnik tega telefona je Xperia XZ2 Compact, Xperia 5 pa je v bistvu Xperia 1 Compact, ker je enka letos njihov najboljši telefon in petica je Compact različica tega telefona. Zmedeni? Tudi mi. Čarovnija z imeni.

Strojno je Xperia 5 zelo podobna večji sestri in tako kot v preteklosti je tudi tokrat največja razlika v zaslonu. Ne gre le za velikost, saj ima zaslon Xperie 5 ločljivost 2.520 × 1.080 pik, medtem ko je imela enka zaslon 4K. Pri uporabi se to ne opazi in zasloni OLED, ki jih Sony uporablja letos, so na zelo spodobni ravni in jim manjka le nekaj svetlosti. Zaslon v diagonalo meri 6,1 palca, kar se sliši veliko, a ker gre za razmerje 21 : 9, je to zelo zelo ozek in visok zaslon. Prav zaradi višine je težko reči, da gre za kompakten telefon, kar morda malce opraviči Sonyjevo poimenovanje. Vseeno gre za veliko manjšo napravo in razmerje 21 : 9 je še vedno zanimivo, saj je na zaslonu hkrati veliko informacij, telefon pa v roko lepo sede. Ta oblika nam je bila všeč že pri večji Xperii 1, pri manjšem telefonu pa ima še nekaj več smisla, saj površino uporabniškega vmesnika še bolj racionalno razporedi. Takšno razmerje zaslona se bo težko zares prijelo, a vseeno gre za nekaj svežega in Xperia 5 zna biti za marsikoga zanimiva. V trgovini se jo izplača vzeti v roke in se prepričati, ali nam bo visok in ozek zaslon res všeč.

Ostala strojna oprema je večinoma podedovana od Xperie 1. Bralnik prstnih odtisov je na desni stranici med gumboma za uravnavanje glasnosti in gumbom za vklop ter izklop, zato je gumb za vklop in izklop prenizko in Sony bi moral bralnik ter gumb združiti. Nižje je sicer še namenski gumb za zajem slik.

Fotoaparat ima širokokotni objektiv, kar vedno pozdravimo, in ker je Sonyjeva aplikacija za fotografiranje končno malce »lažja«, so tudi izdelki boljši, kot so bili navadno na Xperijah. Baterija je malce manjša kot pri enki, a 3.140 mAh in nižja ločljivost (ki porabi manj energije) zagotavljata daljšo avtonomijo.

Procesor je Snapdragon 855 in pomnilnika je 6 GB, shrambo pa je mogoče razširiti s kartico microSD.

Sony Xperia 5 je zanimiv telefon zaradi razmerja zaslona in svoje »majhnosti«, torej še vedno odgovarja zahtevam tistih, ki bi radi malo manjše telefone s sodobno strojno opremo in so pred leti kupovali iPhone SE in Sonyjeve kompaktne Xperie. Xperia 5 to bolj ali manj dostavi, le da Sony tokrat zahteva, da nam bo všeč razmerje 21 : 9, kar pa še zdaleč ni samoumevno.

Hitrost delovanja: 9

Kakovost izdelave: 8,5

Prodaja: Operaterji.

Cena: 800 EUR

Za: »Majhna«, visok zaslon ...

Proti: … ki pa ni za vsakogar.