Slovenski David proti ameriškim Goljatom

Slovenščina je v digitalnem svetu povsem enakovredna največjim jezikom, saj imamo na voljo vsa potrebna orodja, od slovarjev do računalniških lektorjev. Eden izmed pomembnih igralcev na tem področju je kamniški Amebis, ki vse od slovenske samostojnosti razvija orodja za popravljanje pohabljene slovenščine, različne slovarje in druge pripomočke.

Ko je Microsoft pred tremi desetletji izdal Word, ki je bil preveden v slovenščino in je obvladal tudi slovensko črkovanje besedila, tega seveda niso počeli v Redmondu. Lokalizacija programske opreme je kompleksno opravilo, ki ga najbolje izvedejo lokalni partnerji. Word 6.0 je bil prvi kos velike komercialne programske opreme, ki je bil preveden v slovenščino, za kar je zaslužnih cel kup akterjev. Prevajanje Worda 6.0 in njegovega naslednika Worda 95 so izvedli v podjetjih Iolar (tedaj Atlantis) in SDL, preverjanje črkovanja oziroma znamenito rdeče podčrtovanje pa je zagotovilo podjetje Amebis. Za Word so razvili tudi tezaver oziroma seznam sopomenk in delilnik besed. In 30 let pozneje je Amebis eno izmed treh podjetij – poleg portugalskega in francoskega – na svetu, ki še imajo neposredni dostop do Wordovega pogona za popravljanje slovnice prek API. Ključni možje v podjetju so Iztok Grilc, Peter Holozan in Miro Romih, skupaj pa v njem dela devet ljudi.

