Skrivnosti spletne pošte

Gmail je danes s poldrugo milijardo uporabniških računov tako rekoč sinonim za spletno pošto. Odlikujejo ga zanesljivost, učinkovitost in navidezna preprostost, saj so naprednejše zmožnosti najbolj razširjenega odjemalca elektronskih sporočil na svetu običajno precej skrite. Čas je, da jih poiščemo.

Spletni vmesnik največje elektronske pošte na svetu je preprost, a hkrati izredno zmogljiv. Uporabnik ima občutek, da so vse potrebne zmožnosti vedno blizu konic njegovih prstov. Na vrhu zaslona je iskalnik, ki je za uporabo s polnim nabiralnikom nujen. Čeprav lahko vanj iskani termin preprosto vpišemo, moramo vedeti, da to še zdaleč ni vse, kar nam orodje nudi. S klikom na Prikaži možnosti iskanja (ikona treh črt) dostopamo do več operatorjev, ki področje iskanja dodatno zožijo in olajšajo. Sporočila lahko iščemo po pošiljatelju, naslovniku, zadevi, vsebovanih (ali ne) besedah, datumu, prilogi, velikosti in tako naprej. Operatorje po želji kombiniramo in tako še hitreje poiščemo, na primer, sporočila določenega pošiljatelja iz zadnjih dveh mesecev, ki so vsebovala priponko.

Zakup člankov