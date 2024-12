Skrivnosti petnajstega Androida

Google je na lastne telefone Pixel že poslal novo večjo nadgradnjo mobilnega operacijskega sistema Android, medtem ko mu bodo druge naprave z lastnimi uporabniškimi vmesniki, kot so Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 14, OnePlus 12, Vivo X100, sledile kmalu. Android 15 se osredotoča na varnost in zasebnost, pri čemer mu pri varovanju uporabniških podatkov izdatno pomaga umetna inteligenca.

Osrednja pozornost Googla je bila ob snovanju operacijskega sistema Android 15 namenjena varnosti naprave. Z novo zbirko varnostnih funkcij so razvijalci poskrbeli za večjo zaščito naprave in podatkov pred krajo. Funkcije so zasnovane tako, da povečajo varnost naprav Android v treh ključnih fazah – pred krajo, v primeru kraje in po njej. Potencialne tatove od kraje najprej odvrne nadgrajena zaščita pri ponastavitvi na tovarniške nastavitve. Tatovi pogosto poskušajo ukradene naprave ponastaviti na tovarniške nastavitve in jih nato prodati. Z novo nadgradnjo Androidove zaščite pred ponastavitvijo bo tat za vnovično nastavitev naprave potreboval geslo za Googlov račun lastnika, kar pomeni, da bo brez teh podatkov ukradena naprava neuporabna in neprivlačna za prodajo. Z dodatno plastjo zaščite v podobi zahteve po kodi PIN, geslu ali biometrični avtentikaciji sta opremljena tudi storitev Find My Device in čas zaklepanja zaslona, kar prepreči tatovom izklop sledenja naprave ali spreminjanja varnostnih nastavitev.

