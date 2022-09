Sef v telefonu

Moderni telefoni vsebujejo tudi digitalni sef v pravem pomenu besede. Na ločenem čipu hranijo najpomembnejše skrivnosti, od ponazoritve uporabnikovih prstnih odtisov do šifrirnih ključev. Niti procesor in jedro operacijskega sistema nimata dostopa do njega, temveč ga lahko le ponižno prosita za odklepanje.

Svet je velik, svet je nevaren in svet je poln ljudi z nečednimi nameni. Zaradi tega je treba pri razvoju računalniške opreme enako pozornost kot razvoju novih funkcionalnosti nameniti zaščiti. Luksuz zgodnjega računalništva in interneta, ko so se akademski uporabniki večidel vsi poznali med seboj in jih je gnala v glavnem radovednost, je nepreklicno mimo. Današnja resničnost so pametni telefoni, ki jih imajo sleherniki, na njih pa dostop do mobilnih bank, vse elektronske pošte in biometričnih podatkov. To so telefoni, ki jih prenašamo naokoli, zato se redno izgubljajo in kradejo. Le kaj bi lahko šlo narobe in kako to omejiti?

