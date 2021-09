Samsung Galaxy Z FLip3 in Z Fold3 - Bo šlo v tretje rado?

Samsung je predstavil novo generacijo svojih preklopnih/pregibnih/zložljivih oziroma kakorkoli jim že želimo reči telefonov. Oba modela, Z Flip in Z Fold, sta veliko bolj dodelana kot prve različice, pa vendar, sta vredna nakupa?

Za začetek najprej osnove – model Z Fold3 je telefon, ki se iz »telefona« ob razprtju odpre v »tablico«, Z Flip3 pa je telefon, ki se iz telefona zloži/zapre v … – no, v zloženi telefon. Pregibnost obeh »Z-jev« ima torej popolnoma drugačno namembnost, telefona pa nagovarjata dva različna tipa kupcev. Obema je v resnici skupno le to, da imata za zaslon izredno tanek film OLED, ki ga je mogoče prepogniti. Navidezno jima je skupna tudi številka 3, vendar le zato, ker je Samsung poenotil poimenovanje – pri modelu Flip gre namreč šele za drugi model in bi se tako moral imenovati Z Flip2.

