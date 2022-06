Samsung Galaxy S22

S22 je to, kar so poskušali biti vsi »navadni« telefoni Galaxy S. Prej jim je vedno vsaj nekaj manjkalo, vedno je bilo kakšno področje, kjer smo imeli resno pripombo. S22 pa je telefon, ki odkljuka res vse, kar bi lahko od njega pričakovali.

Začnimo s tem, da je procesor v Evropi Samsungov Exynos 200, ki ima osem jeder in mu pomaga osem gigabajtov pomnilnika. Eno jedro je »zelo hitro«, tri so »hitra« in štiri »varčna«. Zaslon je AMOLED, in ker je Samsungov, je zelo dober, predvsem zelo svetel. Manjka mu le osveževanje pri izjemno majhnih hitrostih, kar se menda pozna pri (manjši) varčnosti. Dražji S22 Ultra osveževanje zmanjša do 48 Hz. Zaslon ob straneh ni ukrivljen, kar lahko le pozdravimo, saj je Samsung robove rad krivil že vse od modelov Edge in to predstavljal kot »prednost«. Na koncu se je izkazalo, da ukrivljen zaslon sicer imenitno videti , a je med uporabo nadležen.

