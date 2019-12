Sam svoj zdravnik

Telefoni z operacijskim sistemom Android so z ustreznimi aplikacijami lahko marsikaj. Z naslednjimi programi se prelevijo v čisto prave domače zdravnike, ki na podlagi vnesenih simptomov postrežejo s prvo diagnozo ali predpišejo ustrezna zdravila za lajšanje nastalih težav.

Aplikacija Babylon paciente povezuje z osebnimi zdravniki, omogoča naročanje receptov in na podlagi vpisanih simptomov oceni, katero bolezen ima uporabnik. Povezovanja z zdravniki v Sloveniji (še) ni, je pa splošna ocena na podlagi vpisanih bolezenskih znakov dovolj dobra, da jo lahko s pridom izkoristimo tudi na sončni strani Alp. Postavljeno diagnozo je seveda treba sprejeti s ščepcem razuma ter ob večjih težavah vseeno obiskati izbranega zdravnika.

Med novejšimi aplikacijami v ponudbi je CareZone, ki olajša skrb za bolnika s priročnim seznamom predpisanih zdravil, z vgrajenim koledarjem, ki poskrbi, da ustrezne odmerke pravočasno vzamemo, dnevnikom za beleženje poteka bolezni in s prostorom za shranjevanje zdravnikovih napotkov. Aplikacija je popolnoma brezplačna, brez reklam in kasnejših stroškov v podobi nakupov znotraj programa.

Figure 1 je sicer aplikacija za profesionalce, zdravnike in bolniške sestre, a jo lahko naloži slehernik, ki ga zanima medicinsko področje. Gre za neke vrste družabno omrežje, katerega člani med seboj izmenjujejo izkušnje na področju diagnosticiranja najrazličnejših bolezni in poškodb. Objavljena vsebina je anonimna in namenjena zgolj izobraževanju.

Ob zapletenih izvidih, ki nam jih ponavadi posredujejo zdravniki, da pokažejo, kaj jim je njihovo dolgotrajno šolanje prineslo, je dobro pri roki imeti slovar Medical Terminology, ki razvozla zapletene in nenavadne pojme, latinske izraze in podobno. Brskanje po zares bogati zbirki lajšajo vgrajeni zaznamki. Malce zastarelo oblikovanje reši odziven in učinkovit uporabniški vmesnik. Znanja, ki ga ponuja aplikacija, bodo najbolj veseli študenti medicine. Plačljiva različica brez oglasov nas olajša za tri evre in drobiž.

Za konec predstavljamo najobsežnejšo aplikacijo na zdravstvenem področju. WebMD je mobilni podaljšek največjega spletišča v branži, ki ga sestavljajo številni zdravniki in strokovnjaki z najrazličnejših področij. Zbirka njihovega znanja nam ob posredovanih simptomih sama postavi diagnozo, predstavi ustrezno zdravljenje, zdravila in druge informacije. V njej najdemo celo nasvete za prvo pomoč. Isto spletišče ponuja na tržnici Google Play tudi ločene aplikacije za alergije, otroke in drugo.