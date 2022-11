Ryzen 7000 - Čas za svežo platformo

Z najnovejšo generacijo centralnih procesorjev AMD se po šestih letih poslavlja podnožje AM4. To pomeni zajeten izdatek za novo matično ploščo in poleg še pomnilnik ter hladilnik, toda v zameno dobimo zelo urnega konjiča.

Vse odkar se je AMD z družino Ryzen vnovič prerinil na čelo procesorske tekme, lahko prihode novih družin centralnih čipov pričakujemo z velikim zanimanjem. Rdeči tabor je večnega tekmeca Intel prisilil v inoviranje in eden od rezultatov je arhitektura Alder Lake, kjer so modri ubrali pristop hibridne sestave procesorja iz močnejših in šibkejših jeder, podobno kot v telefonih. AMD tako drastičnih potez še ne vleče in v zadnjih letih stavi na preverjeno, vztrajno izboljševanje učinkovitosti v urnem ciklu, tudi na podlagi robustnih proizvodnih zasnov tajvanskega TSMC. Najnovejša družina Ryzen 7000 je podobna reč, toda z veliko opombo: z njo se nepovratno menja podnožje oziroma platforma. AM4, ki sodi še v leto 2016 in torej čase pred ryzeni, odstopa mesto AM5, z njo pa pridejo nove matične plošče, pomnilnik in še kaj. Četverica čipov, ki tvorijo uvod v to serijo, je torej zgolj del zgodbe, tudi cenovno, na kar mora biti kupec pozoren.

Zakup člankov