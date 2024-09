Ruski Zuckerberg

Brezplačna aplikacija za komunikacijo Telegram, znana po centraliziranem in menda izdatno šifriranem omrežju, je postala osrednja novica medijev po svetu, ko so njenega ustanovitelja in direktorja v Franciji aretirali zaradi sodelovanja pri upravljanju platforme, ki je omogočala izvajanje nezakonitih transakcij organiziranim kriminalnim družbam. Na razplet zadeve še čakamo, medtem pa si oglejmo, kako je nastalo omrežje, nad katerim se poleg kriminalcev navdušujejo tudi svetovni voditelji.

Ustanovitelj in direktor Telegrama Pavel Durov, pogosto imenovan ruski Zuckerberg, se je rodil 10. oktobra 1984 v Leningradu (danes Sankt Peterburg). Njegov oče Valerij Durov, ugleden filolog, je bil pomemben del Pavlovega otroštva, vendar je Pavel že zgodaj kazal veliko zanimanje za tehnologijo in digitalni svet, kar je močno vplivalo na njegovo prihodnost. Pavel je otroštvo preživel v Italiji, kjer je njegov oče poučeval. Ta izkušnja mu je razširila obzorja in mu dala mednarodno perspektivo. Po vrnitvi v Rusijo se je vpisal na akademsko gimnazijo v Sankt Peterburgu, kjer je začel razvijati svoje tehnološke veščine. V tem obdobju se je naučil programirati in hitro postal prepoznaven med vrstniki kot nekdo, ki ima izjemne sposobnosti na področju tehnologije. Leta 2006 je Pavel diplomiral iz filologije na državni univerzi v Sankt Peterburgu. Študijska pot, ki je bila nekoliko nenavadna za tehnološkega navdušenca, mu je omogočila, da je razvil veščine, kot sta strukturirano razmišljanje in pozornost do podrobnosti, kar je kasneje s pridom uporabil v svoji tehnološki karieri.

