Robot ali umetni človek?

Splošni roboti iz popularnih znanstvenofantastičnih zgodb, romanov in filmov zadnjih 70 let postajajo del vsakdana. Kako delujejo? Kaj zmorejo? Koliko stanejo? Imajo zavest? Bi se jih morali bati bolj kot njihovih stvariteljev?

Vodilni proizvajalec neindustrijskih robotov, ameriški Boston Dynamics (zdaj v lasti korejskega Hyundaia), že vrsto let preseneča z raznolikostjo, visoko zmogljivostjo in agilnostjo svojih hodečih robotov, ki ponekod že nadomeščajo človeško delovno silo. Posebne robote razvijajo tudi za raziskovanje Marsa. Tesla je smelo zastavila projekt razvoja človeku podobnega androida Tesla bot z navigacijskimi in s komunikacijskimi sposobnostmi njihovih samovoznih električnih avtomobilov. Robot v človeški podobi oziroma android je po besedah Elona Muska nujen za kolonizacijo Marsa, saj bi sicer pri vzpostavljanju začetne infrastrukture tvegali preveč človeških življenj. Humanoid Sophia, katerega serijsko proizvodnjo so pri hongkonškem Hanson Robotics začeli v prvi polovici letošnjega leta, mnoge navdaja z bojaznijo, da bomo v prihodnosti težko ločili umetnega človeka od pravega.

Zakup člankov