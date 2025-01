Resnica za prgišče dolarjev

Ko je urednik medija, ki ga ravnokar prebirate, hotel na Facebook omrežju objaviti kritičen članek o oglaševalskih omrežjih družabnega spleta, mu Facebook tega ni dovolil. »Odstranili smo tvojo objavo!« mu je javil vmesnik. »Videti je, da si poskušal/-a dobiti všečke, sledilce, delitve ali oglede videov na nepošten način!«

Isto se je zgodilo filozofu in družbenemu kritiku Borisu Vezjaku, ki je hotel objaviti kritičen članek o aktualni vladi. Podobno se je zgodilo več uporabnikom tega omrežja, ki so komentirali aktualne dogodke, objavljali posnetke kulturnih prireditev in politikom, ki so poskušali na več različnih načinov opozoriti na begunsko krizo, izzive pri cepljenju proti koronavirusu in druge pereče družbene teme.

Zakup člankov