Res znate izkoristiti podatke?

Podjetja so sredi številnih globokih sprememb: količina razpoložljivih podatkov in hitrost pridobivanja novih podatkov se z leti hitro povečujeta, poslovni modeli in izboljšave procesov se vedno bolj zanašajo na podatke in analitiko. Kako je videti poslovanje, ki mu pravo pot kažejo podatki?

Marsikatero podjetje je že naletelo na ključni izziv podatkovne dobe: učinkovita in hkrati inovativna uporaba podatkov je mogoča le, če so zagotovljene zmožnosti za analitiko in upravljanje podatkov. Mnoga podjetja so že dosegla meje svojih IT-okolij in pristopa »več podatkov, tem bolje« ne morejo v celoti izkoristiti, saj jim najpogosteje (z)manjka kadrov ter znanja, kakovosti podatkov ali analitičnih sposobnosti. Velik pečat na področju analize podatkov je pustila tudi uredba GDPR – ob veliki poplavi informacij so morala podjetja poiskati načine za obdelavo podatkov na način, ki ne bo le v skladu z zakonskimi zahtevami, temveč bo hkrati pomagal izboljšati procese in olajšati vsakodnevno poslovanje (beri: odločanje).

