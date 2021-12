Razer Blade 14

V prejšnji številki revije smo pisali o igričarskih prenosnikih, katerih glavne značilnosti so nadpovprečno zmogljiva zasnova, predvsem grafične kartice, ter s tem povezana globina in velikost ohišja, ki potrebuje nekoliko več volumna za solidno hlajenje sistema. Tokrat pa smo na preizkus dobili prenosnik butičnega proizvajalca Razer, ki plava proti toku in je zmogljivosti zapakiral v presenetljivo vitko ter lahko ohišje.

Gre za prenosnik Razer Blade 14. Podjetje je sicer bolj znano po periferiji, denimo miškah, tipkovnicah, slušalkah, pri vsem seveda z noto igranja iger. Že nekaj časa pa ponujajo tudi prenosnike, a je njihov nabor seveda manjši kot pri večjih, bolj razširjenih proizvajalcih.

