Računalniške igre iz domače delavnice

Razvoj iger povezujemo z velikimi studii, velikimi ekipami in velikimi stroški, a v resnici vse to ni nujno potrebno.

Pogosto menimo, da je za snovanje iger potrebno ogromno programerskega znanja in časa ter da v ta svet uporabniki z manj programerskega znanja sploh nimajo vstopa ali pa so omejeni na »instant« rešitve, kot je to primer pri Minecraftu ali Robloxu. Pa vendar je svet neodvisne produkcije, t. i. »indie« iger, precej veliko področje, ki je še kako živo. Predstavljamo dve polnokrvni odprtokodni razvojni orodji, ki tudi navadnim smrtnikom omogočata, da se podajo v čudežni svet ustvarjanja iger in za to ne potrebujejo niti veliko programerskega znanja niti velikanskih ekip.

Zakup člankov