Prvi superračunalniki

V računalništvu so v 80. letih pomembno vlogo odigrali tudi najzmogljivejši superračunalniki tako na področju naprednih znanstvenih in tehničnih raziskav kot pri razvoju obširnih računalniških omrežij in svetovnega spleta. Prve manjše superračunalnike podjetja Convex so na začetku 90. let namestili na obeh domačih univerzah.

Prvi superračunalniki so bili razmeroma nerodni. Uporabljali so le najboljše, natančno preverjene sestavne dele, vendar kljub temu niso dosegali popolne zanesljivosti, ki je potrebna pri reševanju velikih problemov.

