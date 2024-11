Prvi poslovni mikroračunalniki

Mikroračunalništvo se od sredine 70. let naprej neprekinjeno razvija. Proizvajalci zasebni uporabi najprej niso posvečali posebne pozornosti. Priložnost za množično prodajo so videli zlasti v napravah za poslovno uporabo. Pri nas so prve poslovne mikroračunalnike izdelali na začetku 80., v državo pa so takrat uvozili tudi prve tuje naprave te vrste.

Prvi mikroračunalniki so od uporabnikov zahtevali nekaj več splošnega znanja o elektroniki, računalništvu in programiranju. Za običajne poslovne in zasebne uporabnike ti zato še niso bili primerni. Uporabljali so jih predvsem profesionalni in delno naprednejši ljubiteljski uporabniki. S prilagojeno programsko opremo in potrošniško usmerjeno zasnovo mikroračunalnikov druge generacije so proizvajalci poskušali prodreti predvsem na nišna področja poslovne in pisarniške uporabe v manjših in srednje velikih podjetjih. Mikroračunalniki druge generacije so temeljili na novejših 8-bitnih mikroprocesorjih, kot sta MOS Technology 6502 iz leta 1975 in popularni Zilog Z80 iz leta 1976. Kot glavne podatkovne nosilce so uporabljali predvsem bralne pomnilnike (ROM), običajno pa so omogočali tudi uporabo dodatnih kasetnih ali disketnih pogonov. Pogosto so nanje lahko priključili kar navaden televizor.

