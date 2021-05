Programske makete

Slika pove več kot tisoč besed, zato naročniki, ki natančno vedo, kaj želijo, programerjem zahtev za programe, spletne strani in podobne izdelke že nekaj časa ne dajejo več v opisni obliki, temveč jim posredujejo programsko maketo. Dobra maketa je videti kot končni izdelek, ima vse zahtevane elemente, ki brez programiranja sodelujejo in se dopolnjujejo tako, da razvijalec točno ve, kaj se od njega zahteva.

Programska maketa, mockup ali wireframe, je načrt, ki programerjem in oblikovalcem pomaga pri izdelavi aplikacije ali spletne strani. Do končnega izdelka lahko pridemo na več načinov, a dobra programska maketa zagotavlja, da bo ta na najboljši mogoči način služil svojemu namenu ter bo karseda preprost in prijazen do uporabnika. Uporabniški vmesnik je v večini primerov najpomembnejši del snovanja aplikacije ali spletne strani. Dodaten korak pred samim kodiranjem nam prihrani marsikatero težavo v nadaljevanju. Maketa ni končen izdelek, temveč le pot do njega, zato naj jasno izraža namen, se brez vpadljivih barv pomaga osredotočiti na bistvo in naj bo odprta za diskusijo.

