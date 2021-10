Program napišite sami!

Pametni ure, zapestnice in telefoni niso le miniaturni računalniki, ampak poleg zmogljivega grafičnega prikazovalnika z zaslonom na dotik skrivajo še množico različnih tipal. Z lastno vgrajeno programsko opremo lahko postanejo pravi elektronski »švicarski« noži. Katere in kako lahko programiramo? Je razvojno okolje Arduino edino ali le najbolj priljubljeno?

Čeprav večina proizvajalcev majhnih in nosljivih računalniških naprav ne želi, da bi uporabniki sami spreminjali njihovo vgrajeno programsko opremo, nekateri prav v tem vidijo svojo poslovno priložnost. Raspberry Pi je že leta 2012 z odprtokodnima arhitekturo in programsko premo raziskovalcem in ljubiteljskim razvijalcem omogočil enostavnejšo gradnjo robotov ter namenskih naprav, kot je internetni radio, a je bil za uporabo v nosljivih napravah prevelik in energetsko prepožrešen.

