Procesni mikroračunalniki

Prvi mikroračunalniki so se pri nas pojavili sredi 70-ih. To so bili zelo preprosti računalniki s strojno in programsko opremo po meri. Uporabni so bili predvsem pri avtomatizaciji procesov v industriji in izvajanju poskusov v laboratorijih, nastopali so kot upravljalni deli različnih merilnih, nadzornih in regulacijskih naprav.

Tik pred pojavom mikroprocesorja in nastankom prvih mikroračunalnikov so proizvajalci predstavili več vrst novih pametnih terminalov. V nasprotju z običajnimi zaslonskimi terminali so ti v omejenem obsegu lahko delovali tudi kot samostojni računalniki. To so bili pravzaprav namizni miniračunalniki z vgrajenim besedilnim zaslonom, s tipkovnico in kasetnikom za shranjevanje podatkov in zagon preproste programske opreme. Programska oprema je običajno služila le za upravljanje terminala in oponašanje najbolj razširjenih vrst terminalov, občasno pa tudi za preprosto lokalno pripravo in obdelavo podatkov.

