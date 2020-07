Priporočena pisma tudi elektronsko

V 21. stoletju se zdijo skakanje na pošto, pošiljanje priporočenih pisem in vestno shranjevanje preganjenih lističev, ki potrjujejo oddajo neke pošiljke, nekolikanj anahronistični. Eden izmed ponudnikov elektronskega pošiljanja pisanj je kar Pošta Slovenije s svojo storitvijo PoštAR.

Elektronska pošta je z nami že slabih petdeset let. Ker je nastala v nekem povsem drugem obdobju za neki zelo drugačen namen, nima vgrajenih mehanizmov za zagotavljanje pristnosti sporočil, dostave in vročitve. Izgovori, da kakšno sporočilo ni prispelo na cilj, so običajno zgolj izgovori, a dokazljivost ostaja problem. Ker nič ne kaže, da se bo elektronska pošta poslovila, se problem krpa na različne načine. Eden izmed njih, ki je priznan tudi v zakonodaji, so varni elektronski predali. PoštAR je storitev (skladna tudi z evropsko uredbo EIDAS) Pošte Slovenije, ki je ena izmed ponudnikov. Z njo so leta 2017 nadomestili predhodnika (moja.posta.si), seveda pa niso edini ponudnik podobnih storitev (zelo popularen je še vep.si).

