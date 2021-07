Prepogljivi Huawei, drugič

V prepogljivih telefonih je prihodnost, pravijo. O njih »razmišljajo« bolj ali manj vsi proizvajalci, zares izdelujeta pa jih le dva – Samsung in Huawei. V rokah smo imeli drugi poskus slednjega.

Najprej kontekst. Telefon, ki smo ga dobili v roke, je kitajska različica. V vmesniku je bilo polno pismenk in prišel je z navodilom, naj ga ne ponastavljamo, ker ga je težko ponovno vzpostaviti. Sicer pa je šlo za delujoč telefon z zaslonom na pregib. Kdaj in če bo na voljo pri nas, še ne vemo, a vseeno je vredno videti in povedati, za kakšno napravo gre. Ker … Huawei je naredil tehnično najbolj dovršen telefon z zaslonom na pregib do zdaj. Resnično gre najbrž za najboljši kos strojne opreme, kar smo jih imeli letos v rokah. Seveda pa naj ga nihče ne kupuje, ker je strojna oprema le polovica zgodbe.

Tako se na začetku posvetimo raje drugi polovici, programski opremi. Če odmislimo, da gre za kitajsko različico, in pozabimo na jezik, je Mate X2 klasičen Huawei telefon brez Googlovih storitev. Že to je za večino uporabnikov kar velika prepreka in pri Huaweiju se lahko še tako hvalijo, da je v njihovi trgovini vedno več aplikacij – tudi slovenskih, dejstvo ostaja, da se je treba s telefoni »brez Googla« pač več ukvarjati. Iskati nadomestila za aplikacije, jih nameščati prek datotek .apk in tako naprej. S temi telefoni se sicer da živeti. Vsekakor. A se večini ne izplača. To smo že večkrat napisali in bomo ponavljali, dokler bo Huawei zaradi trgovskih/političnih sporov odrinjen na rob (če sploh kdaj več ne bo). To stanje zdaj traja že več kot leto, in ali si bo Huawei zares kdaj opomogel, bomo videli. Zadnji podatki o prodanih napravah kažejo res slabo sliko. Tudi obljubljenega Harmony OS, ki naj bi vse to rešil, še kar ni na spregled, pa tudi težko bi res kaj dosti rešil.

Težave s programsko opremo pa se ne končajo le zaradi manka Googla. Tudi sicer je Mate X2 v tabličnem načinu zelo skop s funkcionalnostjo. Odpremo lahko dve aplikaciji hkrati in še ena potem lahko lebdi nad njima, a to je tudi vse. Vsaj tako je bilo pri našem primerku.

Zdaj pa še strojna oprema, ki je zares izjemna. Huawei je pri prejšnjih dveh Mate X naredil pregib tako, da je bil zaslon ves čas na zunanji strani, in že takrat smo napisali, da se to najbrž ne bo obneslo. In se ni. Tako so tokrat naredili zunanji zaslon, potem pa se tablica odpre kot knjiga. Saj bi napisali, da gre za kopijo Samsungovega Folda 2, a kaj, ko je Huawei narejen bolje. Ko telefon »zapremo«, se zapre popolnoma in ni vmes nič prostora. Pregib je tih, ne da pa se odpreti le delno tako kot Samsung. Fold se namreč da na mizo postaviti kot mini prenosnik, Mate pa je le povsem odprt ali zaprt. Notranji zaslon je osempalčni OLED, ki nima kamere. Ta odločitev je super, saj bi se načelno dalo portret narediti z glavnim fotoaparatom, medtem ko gledamo zunanji zaslon. A res si je težko razlagati, zakaj so pri Huaweiju v zunanji zaslon vgradili kamero, saj je le s to mogoče delati portrete tako, da se vidimo. Glavne kamere namreč ne moremo videti na zunanjem zaslonu. To je res neumnost, ki jo bodo najbrž v naslednjih različicah popravili. Sicer pa je glavna kamera v vrhu trenutne ponudbe. Le spomnimo na to, da tisti digitalni zoom »100׫ res izdeluje bolj akvarele kot pa uporabne fotografije.

Procesor je Huaweijev Kirin, in sicer 8-jedrni model (1x3,13 GHz Cortex A77 & 3x2,54 GHz Cortex A77 & 4x2,05 GHz Cortex A55), ki ima na voljo 8 gigabajtov pomnilnika.

Bralnik prstnih odtisov je ob strani in je hiter. Zunanji zaslon je OLED diagonale 6,4 palca in je dosti bolj uporaben kot (še vedno) preozki, ki ga ima Samsungov Fold 2. Tako je telefon, ko je zaprt, resnično le (malo debelejši) običajen telefon.

Potem je tu še najbolj neznanstvena metoda, »kakšen je občutek v roki«, ki jo radi uporabimo, da povemo, ali se nam naprava zdi dobro narejena. Mate X2 bi tu dobil 10/10, ker je res prvi telefon na pregib, ki daje občutek neke normalnosti. Da ni nič bolj občutljiv kot »navadni« telefoni, je kar dosežek, in če bo šel razvoj v to smer, imajo telefoni z zasloni na pregib svetlo prihodnost.

Seveda pa Samsung in Huawei s temi telefoni malce goljufata, ker stanejo. Veliko. Mate X2 ima v tujini ceno cca 2.500 evrov. Vseeno pa je impresivno, kako daleč so v treh letih prišli ti telefoni, in zanimivo bo videti, kako bo ta del trga videti čez tri leta.

To v resnici ni opis Mate X2, ker programska oprema ni prava in ker ne vemo, ali bo pri nas zares na voljo. Vseeno pa je užitek uporabljati tako dovršeno strojno opremo, ki zaslon na pregib obvlada tako dobro, da deluje samoumeven. Kot da še pred tremi leti vse skupaj ni bilo domena eksperimentalnih demonstracij na sejmih. In znanstvene fantastike.

Huawei Mate X2

Prodaja: Ni še na voljo. Če sploh bo.

Cena: Okoli 2.500 EUR (v tujini).

Za: Izjemna strojna oprema.

Proti: Povprečna programska oprema.