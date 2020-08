Postani vloger

Ustvarjanje video dnevnika je iz dneva v dan bolj priljubljeno tako med mladimi kot starejšimi Slovenci. Da bi postali nova zvezda spletišča Youtube, potrebujemo veliko volje, dobro idejo ter naslednje aplikacije za naprave z mobilnim operacijskim sistemom Android.

Prva aplikacija, brez katere na telefonu ne bo Youtube slave, je YouTube Studio. Uradna aplikacija spletišča omogoča nadzor video kanala na poti. Kjerkoli in kadarkoli nam postreže s statistiko obiska, z objavljenimi komentarji, zaslužkom in podobno. Omogočeni so komunikacija s sledilci, nalaganje predstavitvenih sličic za video posnetke ter načrtovanje novih objav. Kot vloger spletišča Youtube smo upravičeni do izčrpnih poročil o razvoju našega kanala, naročnikih in predvajanjih, ki so jih naši izdelki dosegli. Ker na telefonu Android ni omogočen dostop do namizne različice spletišča Youtube, je Studio obvezna oprema slehernega vlogerja.

