Popolnoma drugačen računalnik

»Živijo, Vlado, morda te bo zanimalo: kupil sem kvantni računalnik.« Tako se je začel klic sredi oktobra, ki je prišel kot strela z jasnega. Na drugi strani telefonske linije je bil Aljoša Žerjal, moj srednješolski učitelj fizike in mentor, zaradi katerega sem se navdušil nad računalništvom.

»Ti si naredil … Kaj?« je bila moje nejeverna reakcija. »Zakaj si kupil kvantni računalnik? Kaj boš počel z njim? Kako je to sploh videti? A je to res čisto pravi kvantni računalnik?« Kvantni računalniki so nenazadnje ta hip v sami konici tehnoloških dosežkov, nekaj, kar povezujemo z laboratoriji vesoljske agencije Nasa, vojsko, velikani, kot sta Google in IBM. Nekaj, za kar sploh nisem vedel, da je mogoče kupiti. Pa tudi, če se bi se dalo, to stane kopico milijonov dolarjev, mar ne? Kje je Aljoša dobil ta denar? Kaj se dogaja?

