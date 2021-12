Polimeri namesto kristalov

Letos so v ARM izdelali delujoč univerzalni procesor, ki je potreboval zgolj nekaj deset milivatov energije, hkrati pa je bil upogljiv. Nekaj mesecev pozneje so na Stanfordu pokazali upogljiv pomnilnik. Zamenjava kristaliničnega silicija s plastičnimi substrati iz polimerov v prihodnosti obljublja čipe tudi tam, kjer danes niso praktični. Pametna embalaža in pametna oblačila ne bodo več znanstvena fantastika.

Da se elektronika počasi seli tudi na človeka, se napovedali pametne ure in merilniki srčnega utripa ter drugih telesnih funkcij. Logični korak v razvoju so zato komponente, ki jih lahko upogibamo, mečkamo in morda celo prepogibamo. Če želimo sčasoma dobiti tudi pametna oblačila, nahrbtnike, embalažo in podobno, mora elektronika izpolnjevati troje pogojev: biti mora čim lažja in čim manjša, varčna in biti mora upogljiva. Prvi pogoj je najlažji, saj je celoten razvoj računalništva korakal proti miniaturizaciji. Tudi poraba energije je že obvladljiv problem, zato se moramo osredotočiti le še na zadnjega. Znebiti se bo treba rigidnosti.

