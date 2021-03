Pogled skozi oddaljena okna

Minilo je leto dni, odkar smo se vsi prvič res zavedeli, da nam ni treba v pisarno, da bi lahko delali. Delo, učenje in zabava od doma potekajo iz dneva v dan bolj tekoče. Levji delež zaslug za neboleče povezovanje z računalniki, ki so ostali na oddaljeni lokaciji, ima Microsoftov programski pripomoček »Remote Desktop Connection«.

Oddaljeni dostop do računalnika je v operacijskem sistemu Windows 10 treba najprej nastaviti v nastavitvah Sistem / Oddaljeno namizje (System / Remote Desktop), kjer prestavimo drsnik na Omogoči oddaljeno namizje, potrdimo odločitev z gumbom Potrdi ter pod Uporabniški računi izberemo uporabnike, ki bodo imeli pravico do tovrstnega dela na daljavo. Privzeto je računalnik vedno na voljo za povezovanje, ko je priključen, obenem pa je v zasebnih omrežjih samodejno viden drugim napravam. Obe nastavitvi spreminjamo z možnostjo Pokaži nastavitve, ki nas odpelje do ustreznih področij znotraj sistemskega upravljanja operacijskega sistema Windows 10.

