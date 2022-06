Pljuni in pošlji

Dve ločeni tehnologiji sta morali napredovati, da lahko danes iz svojega naslanjača ugotovimo, kdo je naš pradedek, h katerim genskim boleznim smo nagnjeni in celo iščemo zločince. Poceniti se je moralo analiziranje DNK in dobiti smo morali internet. Zdaj prek njega naročimo in po pošti prejmemo komplet, na katerega kanemo malo sline in odpošljemo. Kmalu zatem lahko sorodnike najdemo tudi prek interneta.

Pred štirimi leti je policija v Sacramentu potrkala na vrata 72-letnega Josepha Jamesa DeAngela, ker je v letih 1974–1986 ubil vsaj 13 ljudi in jih še štirikrat toliko posilil. Dve leti pozneje je bil že pred glavno obravnavo obsojen na 12 dosmrtnih kazni, saj je zločine priznal. Po več kot štirih desetletjih policijskega tavanja v temi se je leta 2018 sestavljanka bliskovito zložila, dokazi pa so bili dovolj trdni, da DeAngelo sploh ni ugovarjal. Ključni preobrat, da je šla preiskava po skoraj petih desetletjih vendarle v pravo smer, pa so omogočile nove internetne storitve.

