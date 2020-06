Planet Google

Google ima dandanes značaj mitološkega bitja. Pogosto ga primerjamo z nekakšnim božanstvom – je vseviden, vseveden in skoraj vsemogočen, navadnemu smrtniku pa neviden in nedoumljiv. Kroji usode slehernikov, pozna nas bolje, kot se poznamo sami, v njegovih očeh smo majhni in goli. Nekateri ga vidijo kot odskočno desko v svetlo bodočnost skupne zavesti, povezanosti in znanja, spet drugi kot Frankensteinovo pošast, ki je ušla nadzoru. A vendar je le človeška stvaritev, splet kode in kapitala ter nemara najuporabnejše orodje 21. stoletja.

Začetki tega vsestranskega podjetja segajo v leto 1995, ko sta se med doktorskim študijem na stanfordski univerzi v Kaliforniji spoznala Larry Page in Sergey Brin. Ker sta videla potencial, ki ga je nudil splet, sta se odločila razviti spletni brskalnik, ki bi deloval bolje od tedanjih ustreznic. To je bil Google Search, ki sta ga v beta inačici lansirala leta 1997. Orodje je prekosilo tedaj dominantni Yahoo!, saj je njun brskalnik uporabniku omogočal bolj natančno iskanje z uporabo specifičnih znakov, v spletnih dokumentih pa je s tedaj naprednim algoritmom iskal ključne besede, zaradi česar je bolje razvrščal relevantne zadetke. V ta namen še danes uporablja algoritem PageRank, ki na podlagi vseh prejšnjih iskanj in izbir posameznim spletnim stranem določa pomembnost. Tako bodo strani z več zadetki ocenjene za bolj relevantne in bodo prikazane pred ostalimi rezultati. V povezavi z iskalom so se kmalu pojavili tudi Google Alerts, ki uporabnika prek Gmaila opozarjajo, da so se pojavile nove vsebine, na katere se je predhodno naročil. Sam Google sicer priznava, da ta obvestila niso tako vseobsegajoča, kot bi si želeli, kljub temu pa neprekinjeno delujejo že 17 let in so dostopna povsod po svetu.

