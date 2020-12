Pike na nebu

Iz filmov poznamo prizore v kontroli zračnega prostora, kjer so na okroglem črnem polju majhne zelene pike s številkami, ki prikazujejo letala v okolici. Moderna kontrola letenja ima nekoliko modernejši prikaz, a do podobnega lahko pridemo tudi v dnevni sobi. Spletna stran in mobilna aplikacija Flightradar24 za pregled letal na nebu je v desetletju iz prostočasnega projekta zrasla v milijonsko podjetje, na storitve katerega se sklicujejo tudi največji mediji, uporabljajo pa jih celo letalske družbe. In še zdaleč ni edina.

Konec novembra so mediji poročali, da je izraelski premier obiskal Savdsko Arabijo. Čeprav uradnih informacij ni bilo, so letalski navdušenci hitro izbrskali, da se je srečanje zgodilo v kraju Neom na skrajnem severozahodu Savdske Arabije blizu Izraela. Čeprav so v uradnem Riadu prihod premierja zanikali, samega sestanka niso mogli.

