PC mehanik

Peter Norton in Eileen Harris sta leta 1990 živela preprosto in udobno življenje. On je bil računalniški programer, ona učiteljica. Če ne bi videli njune vile in strežnika, ne bi vedeli, da imata sedaj pod palcem nekje od 200 do 400 milijonov ameriških dolarjev. Ukvarjata se z umetnostjo, dobrodelnostjo in drug z drugim. Bogastvo sta po lastnih besedah pridobila po sreči. Pravita, da sta povsem običajna človeka z nenavadno zgodbo.

Zgodba o legendarnem protivirusnem programu se začne, preden so se na svetu pojavili škodljivi računalniški skupki kode, sposobni lastnega življenja in širjenja. Začne se pri računalniškem navdušencu, ki postane živa legenda. Peter Norton je kupil računalnik IBM PC takoj, ko je bil na voljo. Leta 1981 je bil njegov dan videti takole: zjutraj se je odpravil v službo in ob delu razmišljal o zmožnostih, ki so ga čakale doma. Ko je prišel domov, je mrzlično delal pozno v noč in uresničeval ideje, ki so se mu porodile čez dan. Zaradi krize v vesoljski industriji je dobil odpoved. Odločil se je, da se bo preživljal s programiranjem računalnikov. Nekega dne je po nesreči izbrisal datoteko. Namesto da bi podatke ponovno vnesel, je napisal program, ki jih povrne z diska.

