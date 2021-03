Parni ventil, ki poganja igre

Računalnika, kot ga poznamo danes, ne bi bilo brez podjetja IBM in iger zanj ne brez platforme Steam. Za njo stoji igričarski velikan Valve, na čelu katerega je najbolj osovražena in hkrati najbolj ljubljena persona v svetu računalniških iger, Gabe Newell. To je zgodba o polovičnem življenju, pari in nekem ventilu, ki mu je bilo usojeno uspeti.

Začetki zgodb o uspehu so pogosto polni presenečenj in tudi tokrat ni nič drugače. Pri zgodovini podjetja Valve je morda najpresenetljivejši podatek, da podjetje ne bi nikoli obstajalo, če ne bi bilo Microsofta, pri katerem je falirani študent Gabe Newell 13 let pomagal razvijati operacijski sistem Windows. V Redmondu se je Gabe veliko naučil o poslu s programsko opremo in še več zaslužil. Že kot mlad milijonar je priznal, da je v treh mesecih pri Microsoftu izvedel več kot vsa svoja leta šolanja. Ko je imel znanja dovolj, je bil pripravljen na spremembo. Leta 1996 je s sodelavcem iz Microsofta, Mikom Harringtonom, ustanovil lastno podjetje za razvoj iger. Poimenoval ga je Valve.

