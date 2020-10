Panasonic Lumix S1H

Panasonic je pred enim letom na trg poslal novo »S« serijo zmogljivih brezzrcalnih aparatov s tipali polnega formata. Takrat so predstavili »klasični« aparat za široko uporabo S1 in model S1R s tipalom višje ločljivosti (ta ima tipalo z 47 milijonov pik namesto 24), namenjen studijski rabi. Zdaj pa smo na preizkus dobili še tretjega člana družine, model S1H. Ta odkrito meri na snemalce videa, saj ponuja goro funkcij, s katerimi se kosa s profesionalnimi video kamerami.

S1H ohranja razmeroma veliko in težko ohišje svojih sorodnikov. Gre za brezzrcalni aparat, ki je večji od tekmecev, torej Sonyjevih aparatov Alpha, Nikonove serije Z in Canonove EOS R. Novi model je celo malenkost večji in težji od sedanjih dveh modelov. Največja razlika je v globini aparata, torej v debelini med zaslonom na zadnji strani in bajonetom na prednji.

