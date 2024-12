Pamet, zdravje in miganje ali tudi trening?

Redko se zgodi, da imamo katero od naprav, ki jih dobimo na preizkus, možnost preizkušati dlje časa. Pametna ura Huawei Watch GT5 Pro sodi med take primere, zato smo jo izkoristili, vtise pa zbrali v ta prispevek.

Ura Huawei Watch GT5 Pro.

»Pametne ure« so danes lahko marsikaj – od paščkov z generičnim imenom digital sports watch za 1,84 evra (!), ki jih prodaja vseprisotna kitajska trgovina Temu (ki jo bo Evropska unija prej ko slej zaprla), prek pravih pametnih paščkov, ki merijo število narejenih korakov in včasih celo srčni utrip, do pametih ur, ki se z množico tipal trudijo meriti vse, kar se izmeriti da, in nas s tem potiskajo v zdravo (ali pa vsaj »zdravo«) življenje. In na koncu do resnih športnih ur, ki jih na treningih nosijo olimpijci. Ter seveda vsega vmes.

Huaweijeva ura Watch GT5 Pro se na spletu oglašuje kot »športi na profesionalni ravni«, zato smo se jo odločili preizkusiti tudi v tej smeri. Na preizkusu so jo uporabljali resni amaterski športniki v športih, ki jih obvladajo – plavanje, prosto potapljanje, plavanje, tek, kolesarjenje, fitnes, prosto plezanje.

Da ima ura res odličen in tudi na soncu lepo viden zaslon OLED, smo zapisali že ob preizkusu v oktobrskem Monitorju (10/2024), zato se ne bi ponavljali. Enako smo bili navdušeni nad lepim in prijaznim uporabniškim vmesnikom, še posebej pa nad trajnostjo baterije, saj ura s stalno vklopljenim zaslonom in z občasnimi meritvami zdravja/športa med polnjenji zdrži polnih šest dni. In seveda – ura je odlično uporabna za prikazovanje obvestil s povezanega telefona in odgovarjanje nanje, saj ima po novem vgrajeno programsko tipkovnico. Z uro lahko tudi telefoniramo, če je telefon v bližini.

Pojdimo torej korak naprej – je ura primerna tudi kot sopotnik na treningih resnih športnikov?

Plavanje

S preizkušano uro smo največ plavali, s strokovnjaki ŠD Riba. V urinih menijih je na voljo nekaj odličnih izbir za merjenje plavanja, a hkrati manjka nekaj ključnih elementov, ki so nujni za napredne treninge. Ura med plavanjem ne omogoča spremembe prikaza na zaslonu, manjkajo prikaz števila preplavanih dolžin bazena, vmesni časi in možnost prikaza/beleženja intervalov, kar je nepogrešljivo za strukturirane treninge, kot so serije intervalov (npr. 10 × 100 m na dve minuti). Pozitivno pa je, da ura med plavanjem zelo natančno meri pulz in dobro prepoznava plavalne stile, čeprav pri specifičnih vajah, kjer roka ne izvaja tipičnega giba (npr. pri vajah vaje za noge), seveda zgreši. Moteče je tudi, da se zaslonček med plavanjem ugasne in je za ogled podatkov potreben poseben gib z zapestjem, kar preveč zmoti plavalno tehniko.

Ura normalno odplavane stile (kravl, delfin, prsno, hrbtno) dokaj dobro prepoznava, kar bo povsem zadovoljilo tiste, ki le plavajo in ne izvajajo vaj za tehniko. Za naprednejše uporabnike, ki želijo strukturirane treninge in podrobnejše podatke, verjetno ne bo zadostovala, saj manjkajo funkcije za naprednejši nadzor treninga. Ura sicer povsem zadovolji povprečnega uporabnika, ki se ne loteva resnejšega treninga plavanja.

Ura odlično prepoznava plavalne stile.

Beleženje delovanja srca med plavanjem res dobro deluje.

Prosto potapljanje

Merjenje prostega potapljanja je za amaterske kopalce/potapljače res zabavna igračka.

Huawei pravi, da je ura Watch GT5 Pro primerna za prosto potapljanje, ne pa tudi za resne potapljače z jeklenko, in temu lahko pritrdimo. Ljubiteljski potapljači, ki se na poletnem dopustu potapljamo do 40 metrov (no, ali pa nekaj deset manj), se lahko z GT5 Pro lepo zabavamo in se z izbiro posebnega programa celo gremo trening apnee – potapljanja na vdih.

Ura samodejno zabeleži začetek potopa in njegov konec, med njim meri globino in celo grafikon poteka potopa. Ker je zaslon med potopom vključen, si lahko vse te podatke sproti ogledujemo. Vse potope ob zaključku meritev združi v en »potapljaški dogodek«, ki ga nato na kopnem prenese v aplikacijo Huawei Zdravje/Health, kjer lahko zbrane podatke še dodatno preučimo.

Ura med potopom izklopi zaslon na dotik (dotiki pod vodo seveda ne delujejo oz. bi povzročali zmedo), zato je upravljanje lepo urejeno prek tipk.

Tek

Tek je eden izmed najbolj priljubljenih športov, ki se jih gremo ljudje, zato ne čudi, da je dodelanost meritev pri tem športu najboljša. Zasloni, med katerimi se lahko med merjenjem premikamo, prikazujejo skoraj vse metrike, ki bi si jih lahko želeli. Ravnotežje telesa, čas dotika s tlemi v milisekundah, navpično nihanje (v centimetrih) in še kaj. Res pa je, da se je na našem preizkusu merjenje tega po dobre pol ure nehalo, kar pripisujemo napaki v programski opremi. Upajmo, da bo nadgradnja to odpravila.

Pogrešali smo le dinamiko dihanja in seveda »merjenje« moči teka, čeprav je slednje v svetu športnih ur še vedno na ravni eksperimenta. Zelo koristna se nam je zdela aplikacija metronom, ki jo lahko vklopimo med tekom in pomaga pri treningu kadence. Tudi tu žal manjka možnost izvajanja strukturiranega treninga, kar je običajno že za napredne rekreativce, ki bi radi dosegli boljše rezultate.

Kolesarjenje

Tudi kolesarjenje je dobro podprto. Naš preizkuševalec je bil navdušen nad zaslončki s podatki, med katerimi je lahko med vožnjo prehajal, na ogled je bila tudi trenutno ustvarjena moč. Žal pa je ob končni analizi vožnje podatek o moči umanjkal, čeprav gre za enega ključnih parametrov treninga. Ravno tako se ta podatek ni samodejno prenesel v Stravo, ki je med kolesarji najbolj priljubljena aplikacija. Drugi podatki so bili preneseni, kar kaže na, hm, površnost programerjev.

Ura med kolesarjenjem izpisuje ustvarjeno moč, med kasnejšo analizo pa ta podatek manjka.

Med treningom tudi ni mogel meriti kadence, saj ura ne podpira standarda ANT+, ki ga obvlada njegovo tipalo. ANT+ je sicer resda starejši, vendar je nekako standard. Powermeter Garmin Rally XC-100 pozna tudi bluetooth in ura ga je znala odčitati, ni pa znala brati kadence. Med vožnjo se za večjo varnost na cesti pogosto uporablja tudi bluetooth radar, kot je Garmin Varia, vendar ga ura ni prepoznala. Tudi pri tem športu ura ne meri frekvence dihanja, ki je včasih pri treningu pomembna.

Uro smo preizkusili tudi na »notranjem kolesu«, trenažerju Elite Direto, in ostali mešanih vtisov – ura je trenažer prek bluetootha prepoznala in ga uporabila kot powermeter, ni pa znala prikazovati hitrosti in kadence. Pogrešali smo tudi možnost merjenja vmesnih časov.

Merjenje kolesarjenja je torej na ravni, ki je primerna za rekreativca, bolj resni športniki pa nujno potrebujejo še zapis moči in kadence ter seveda podporo za strukturirane treninge.

Razno

Omenimo še uporabo ure v fitnesu, ki je … slaba. Izbire Fitnes namreč ni, obstaja le Other, kar v resnici pomeni, da ura bolj ali manj meri le srčni utrip. Na urah Garmin (Fenix) je mogoče nastaviti vaje, ki smo se jih odločili delati, nakar ura z vgrajenimi pospeškomeri natančno šteje ponovitve (počepe, poskoke …).

Enako velja za bolj eksotične športe, kot je športno plezanje. Huaweijeva ura sicer ima tako poimenovani program, vendar ta deluje enako kot zgoraj omenjeni Other. Garminov Fenix, denimo, omogoča vpisovanje ocen smeri, ki jih plezamo, in označevanje, ali smo bili uspešni ali ne. Predvsem pa s pospeškomerom in z višinomerom zelo natančno zabeleži začetek in konec plezanja ter celo grafikon dosežene višine!

Garminova ura Fenix (na sliki njen izdelek) zna razbrati celo prosto splezane smeri, Huawei ne.

Rekreacija ali trening?

Daljši preizkus ure Huawei Watch GT5 Pro je torej pokazal, da je ura zelo primerna kot »pametna ura« s prikazom obvestil in telefoniranjem, »zdravstvena ura«, ki meri vse od srčnega utripa, prek nasičenosti krvi s kisikom do EKG-ja in kakovosti spanja, pa tudi kot ura za športne rekreativce.

Navdušuje z odličnim zaslonom in uporabniškim vmesnikom, vendar pa (za zdaj?) ni v konkurenci resnih športnih ur, ki so namenjene športnemu treningu. Večino tega, kar smo pogrešali, namreč podpira tudi najcenejši Garmin ter seveda ure Coros, Suunto in Polar … Res pa je, da po drugi strani Garminove športne ure obsežnejše smartwatch funkcije dobivajo šele zdaj.