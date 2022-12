Pamet na roki

Pametne ure so v zadnjih letih postale priljubljen segment domače elektronike in tudi segment, ki proizvajalcem prinaša denar. Preizkusili smo Apple Watch Series 8 in Samsung Galaxy Watch 5 / Pro.

Vse se je začelo leta 2012 s Sonyjevo uro, preprosto imenovano SmartWatch. Leto zatem se je pojavila prva Samsungova ura Galaxy Gear, Apple je svojo Apple Watch predstavil 2015. Prodaja je bila v prvih letih še razmeroma skromna, vendar se je v zadnjih dveh letih zelo okrepila. Nekje do leta 2020 se je prodaja pametnih ur povečevala za okoli 20 milijonov enot letno, v zadnjih dveh letih pa je bil skok za okoli 30 milijonov ur na leto. Lani se je tako prodalo dobrih 140 milijonov pametnih ur, letos naj bi številka presegla 170 milijonov enot in po ocenah analitikov naj bi se ta rast nadaljevala vsaj še nekaj let.

