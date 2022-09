Osebna nadgradnja

Leto je naokoli in spet je čas za večje Applove programske posodobitve. Prva je na vrsti prenova mobilnega operacijskega sistema iOS 16, ki s popolno preobrazbo zaklenjenega zaslona ponuja najbolj osebno izkušnjo doslej. Ko telefon in tablico odklenemo, pa nas pričaka še vrsta drugih bombončkov iz Cupertina, ki si jih velja pobliže ogledati.

Telefon iPhone ali tablico iPad na 16. različico operacijskega sistema spravimo z izbiro Settings / General / Software Update, kjer se poleg rednih zaplat na dnu seznama bleščeče sveti možnost Upgrade to iOS 16. Omeniti je treba, da je možnost na voljo telefonom iPhone 8 ali novejšim, medtem ko so nekatere funkcije še zahtevnejše. Live Text in Visual Look Up delujeta na telefonu XR ali boljšem. Nova, 16. večja nadgradnja je namenjena tablicam iPad in iPad mini pete generacije ter novejšim, iPadu Air tretje generacije in novejšim ter vsem iPadom Pro.

