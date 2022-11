Okrevanje tiskarske industrije

Tiskarne, ki so »preživele« pandemijo, si obetajo »zeleno« poslovno leto, a jih zelo skrbijo rast cen energentov, vhodnih materialov in pomanjkanje delovne sile, ki bi lahko resno zavrli njihovo dejavnost.

Z veseljem smo pokukali v poročilo 8th Drupa Global Trends Report 2022, ki meri utrip tiskarske industrije. Predzadnje poročilo je namreč luč sveta ugledalo spomladi 2020, torej ravno ob izbruhu pandemije, ki tiskarjem, podobno kot drugim panogam gospodarstva, ni prizanesla. A to ni bila njihova edina težava zadnjih treh let. Pandemija, težave v svetovni dobavni verigi, regionalne in trgovinske vojne, naraščajoča inflacija, podnebne spremembe – seznam izzivov je resnično dolg. A tiskarska industrija se je izkazala kot izjemno odporna – koliko tiskarn poznate, ki so v tem času zaprle svoja vrata? Omenjeno poročilo razkriva, da so tiskarne po svetu danes celo bolj samozavestne kot leta 2019 in imajo velika pričakovanja za prihodnje leto.

Zakup člankov