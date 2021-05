Okrepljena Pisarna

Microsoftova pisarniška zbirka je ponarodeli paket programske opreme, ki ne sme manjkati na nobenem računalniku, namenjenem delu. Čeprav gre za izredno zmogljiv skupek programske kode, večinoma uporabljamo le nekaj odstotkov vseh njegovih zmožnosti. Če pa kdaj naletimo na nepremostljivo oviro, nam jo pomagajo rešiti le namenski dodatki.

Leta 2008 je bilo podjetje Addin Technology med prvimi, ki so pisarniški zbirki programov Office uspešno dodali lastne zamisli in profesionalna orodja. Prva zbirka je nastala iz dodatkov spletišča Addintools.com, ki ga je štiri leta upravljal ustanovitelj podjetja Lin Jie. V naslednjih 12 letih so zbrali občudovanja vredno število resnično zmogljivih pripomočkov, ki jih z novim imenom ExtendOffice Technology prodajajo v paketu Kutools. Na voljo so štirje ločeni izdelki – za urejanje besedila, preglednic in elektronske pošte. Zadnji je Office Tab, ki pisarniškemu paketu doda delo z zavihki, po vzoru priljubljenih spletnih brskalnikov.

Excel

Kutools se po preprosti namestitvi samodejno naseli v akcijski trak Microsoftovih pisarniških programov.

Microsoftov urejevalnik preglednic je sam po sebi zmogljiva zverina, ima številne zmogljive funkcije ter makroje, zaporedja ukazov, ki jih pri večkratni uporabi istih opravil zaženemo z eno potezo. Včasih tudi to ni dovolj, preglednice so lahko ogromne, želena opravila preveč kompleksna, da bi jih Microsoft zlahka prebavil. Tu nastopi Kutools (ali ExtendOffice) for Excel z več kot 300 naprednimi zmožnostmi, ki so oddaljene le nekaj klikov. Gre za dodatek Microsoftovemu urejevalniku preglednic, za katerega ne potrebujemo programiranja in drugega posebnega znanja. Kutools deluje hitro in učinkovito, brez dodatne obremenitve računalniških virov.

Med priročnejšimi zmožnostmi so iskanje po različnih listih in zvezkih, podrobnejše nastavitve listov in zvezkov, napredna funkcionalnost urejanja besedila, slik in povezav, nadmočno filtriranje in orodja za urejanje podatkov, olajšano pretvarjanje enot, kopiranja odsekov ter združevanje celic, vrst in stolpcev brez bojazni pred izgubo informacij. Namestitev dodatka je preprosta in jo zlahka izvede sleherni zelenec. Orodja v Excelu samodejno dobijo nova zavihka oziroma akcijska trakova, na katerih je zbrana bogata bera novih možnosti. Pripomoček ni brezplačen in stane enkratnih 49 ameriških dolarjev, kamor so vštete vse nadgradnje za prihodnji dve leti ter 24-urna podpora. Na voljo je dvomesečna preizkusna različica, ki jo lahko uporabljamo brez kakršnekoli obveze, registracije ali podatkov o kreditni kartici.

Word

Orodja so zbrana pod parom zavihkov, kjer Kutools prvenstveno predstavlja pripomočke za bolj specifična opravila, Kutools Plus pa naprednejše prijeme za upravljanje večjih vsebinskih zalogajev.

Podobno nam dva meseca brezplačno brez vseh obveznosti služi drugi najbolj priljubljeni dodatek zbirke Kutools. Ta je namenjen Microsoftovemu urejevalniku besedil Word. S posluhom za uporabnike so razvijalci podjetja ExtendOffice Technology Inc. na enem mestu zbrali nebroj uporabnih zmožnosti za pisce najrazličnejših dokumentov. S Kutools for Word je med drugim mogoče hkratno vstavljanje slik in drugih predmetov iz različnih map ter virov, združevanje dokumentov iz različnih datotek po poljubnem vrstnem redu ter napredno deljenje vsebine in pretvarjanje v številne oblike zapisa. Vsa orodja so podobno kot pri ostalih predstavnikih zbirke Kutools zbrana pod zavihkoma Kutools in Kutools Plus. Naprednejša orodja za delo z več dokumenti hkrati se nahajajo pod zadnji,.

Outlook

Do roba napolnjen nabiralnik najprej olajšamo, če izbrišemo priloge starih elektronskih sporočil.

Zadnji izdelek v zbirki je namenjen najširšemu krogu odjemalcev. ExtendOffice for Outlook poenostavi in pohitri vsakodnevna opravila z Microsoftovim odjemalcem elektronske pošte. Med vidnejšimi pridobitvami Outlooka, ki jih prispeva Kutools, so poenostavljeno nastavljanje samodejnih odgovorov brez povezave s strežnikom Exchange, napredna pravila za pošiljanje, posredovanje elektronskih sporočil z enim samim klikom, boljši filter neželene pošte in zlata vredna ter hitro dostopna orodja za odstranjevanje duplikatov, čiščenje nabiralnika in iskanje.

Kutools

dodatki za Microsoft Office

www.extendoffice.com

Cena: Preizkusni, nato od 40 do 50 dolarjev za posamezen izdelek.

Za: Odlična povezanost s Pisarno, zelo domišljene zmogljivosti, ki originalu manjkajo.

Proti: Nič.